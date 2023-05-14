Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, нещодавно заявила про розлучення з нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай поділилася милим фото зі зйомок у Києві та розповіла, чому вона у теплих чоботях.

Як видно, на новій фотографії Раміна Есхакзай відображена на літній веранді затишного кафе серед зелені, а за її спиною видно гарний високий будинок. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному образі – на ній закрита бордова сукня цікавої текстури та грубі чорні чоботи. Волосся Раміна Есхакзай розпустила і акуратно поклала, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Раміна Есхакзай написала: "Ранковий Київ", а також відповіла фоловерам, що досі боїться замерзнути, тому носить такі теплі чоботи. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове фото, яке показала Раміна Есхакзай:

"У травні у чоботях?".

"Раміна дуже стильна та красива".

"Яке гарне фото".

"Неймовірно гарна".

"Яка красуня! Вау".

"Зовсім схудла Раміна, як колосок струнка".

"Яка ви гарна".

"Дуже красива, Раміна!".

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