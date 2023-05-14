Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, нещодавно заявила про розлучення з нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай поділилася милим фото зі зйомок у Києві та розповіла, чому вона у теплих чоботях.
Як видно, на новій фотографії Раміна Есхакзай відображена на літній веранді затишного кафе серед зелені, а за її спиною видно гарний високий будинок. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному образі – на ній закрита бордова сукня цікавої текстури та грубі чорні чоботи. Волосся Раміна Есхакзай розпустила і акуратно поклала, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Раміна Есхакзай написала: "Ранковий Київ", а також відповіла фоловерам, що досі боїться замерзнути, тому носить такі теплі чоботи. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове фото, яке показала Раміна Есхакзай:
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"У травні у чоботях?".
"Раміна дуже стильна та красива".
"Яке гарне фото".
"Неймовірно гарна".
"Яка красуня! Вау".
"Зовсім схудла Раміна, як колосок струнка".
"Яка ви гарна".
"Дуже красива, Раміна!".
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