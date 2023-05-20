Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч приїхав до Одеси та розповів, яка там зараз ситуація з мовою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч розмістив ефектне фото на тлі Одеського національного академічного театру опери та балету, на якому він позує в патріотичній витинанці з гербом на грудях.

"Так, в Одесі чуєш російську більше, ніж у Києві. Але чуєш Українську в рази частіше, ніж до війни. Так, Одесити на своєму вайбі. Але так, без сумніву довела, що тут Україна. Назавжди. «Сосєді» досі не зрозуміли, що російськомовних не треба захищати. Доведено милою жіночкою з одеського дворика, яка на пляж Ланжерон їде в футболці з Шевченком і написом «Борітеся-Поборете»", — пише Анатолій Анатоліч.

Ведучий також розповів про ситуацію, що трапилася з ним в одному з одеських ресторанів.

"В ресторані вчора в розмові з офіціантом я помилився в якомусь Українському слові, ми почали сміятися, на що він мені сказав, щоб я не переживав. Всі ми зараз вчимося 😀😂 Тому я не переживаю. Я в Одесі", — наголосив Анатолій Анатоліч.

Українці в коментарях підтримали Анатолія Анатоліча:

"Надіємося, що навчання української мови продовжиться і залишиться назавжди!";

"Ми в Одесі в більшості розмовляли російською, зараз намагаємося перейти на рідну українську, важко, коли більшість життя розмовляли російськую, важко, але ми стараємось, бо любимо свою країну".

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