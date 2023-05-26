Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Леся Нікітюк розбурхала українців спокусливими фото та зробила неоднозначний натяк.

Як видно, на нових фотографіях Леся Нікітюк зображена в цікавій локації з м'яким тьмяним світлом. Перед камерою вона з'явилася у спокусливій чорній кофтині на шнурку, під якою немає білизни. Це вбрання підкреслило струнку фігуру та декольте зірки. Волосся Леся Нікітюк розпустила, а на її обличчі легкий макіяж та загадковий вигляд.

У підписі до публікації Леся Нікітюк кокетливо написала: "Коли дізналася, що OnlyFans заплатив до бюджету України 620 тисяч доларів". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"А гарна якась".

"Леся, ти фарбуєш".

"Красуня".

"Чорний вам іде, загадкова Лесю!".

"Дуже хороша".

"Вау, неймовірна".

"Я просто в шоці від цієї красуні".

"Ого, яка Леся красуня, втім, як завжди".

"Воу-воу, легше".

"Ви дуже гарні".

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