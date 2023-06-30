Улюбленець публіки та володар "Оскару" Алан Аркін помер на 89 році життя.

Популярний американський актор Алан Аркін пішов із життя 29 червня. Сталося це у сімейному особняку у місті Карлсбаді, штат Каліфорнія. На момент смерті легендарному акторові було 89 років.

Про це повідомляє видання Variety із посиланням на заяву сім'ї актора.

"Наш батько був унікально талановитим від природи, як художником, так і людиною. Люблячий чоловік, батько, дідусь і прадідусь, його любили, і його дуже не вистачатиме", - йдеться у спільній заяві синів актора Метью та Ентоні.

Свою кар'єру Алан Аркін розпочинав у 1960-х роках на Бродвеї, і вже за одну з перших вистав отримав премію "Тоні". У 1966 році за роль лейтенанта Розанова в комедії "Російські йдуть! Російські йдуть!" актор отримав "Золотий глобус" та першу номінацію на "Оскар".

Алан Аркін все ж таки став володарем кінопремії "Оскар", статуетку він отримав за роль у фільмі "Маленька міс Щастя". Все своє життя Алан Аркін провів на сцені та на екранах. Він славився своїм характерним дотепністю та почуттям гумору, проте, це не заважало йому грати драматичні та трагічні ролі.

Серед інших відомих робіт Аркіна – серіал "Метод Комінські", фільми "Едвард Руки-ножиці", "Операція Арго", "Гаттака", "Піти гарно" та інші.

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