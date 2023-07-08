Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" був обурений тим, що його вигнали з супермаркету та вилаяли.
У своєму повідомленні в Instagram Хіменес-Браво розповів, що він пішов за покупками не поодинці, а в компанії своєї домашньої улюблениці – маленької собачки Лупіти. Раніше Ектор без проблем приходив до супермаркету з твариною, але цього разу його вигнали із магазину.
Однак особливо розлютила Хіменеса-Браво агресивну поведінку одного з охоронців, який нецензурно вилаявся і прокричав у його бік: "Ідіть на свою кухню готувати"
Хіменес-Браво заявив, що більше ніколи не ступить ногою до супермаркету. Він також запропонував керівництву закладу більше уваги приділяти клієнтам і не забувати про наших чотирилапих друзів.
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"Я сподіваюся, що в майбутньому не буде місць, куди не пустять людей із їхніми домашніми вихованцями, і де таким чином ставляться до клієнтів...", - поділився своїм обуренням знаменитий кулінар Хіменес-Браво.
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