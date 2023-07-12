Телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно повернулася до України зі своїми дітьми, поділилася тематичними кадрами. Перед самітом НАТО Маша Єфросиніна вирішила опублікувати кілька важливих для неї знімків, проте отримала досить мішану реакцію.

«Канада активно підтримує Україну від початку російського вторгнення. Прем'єр-міністр @justinpjtrudeau щойно сказав, що підтримує ухвалення нашої країни до НАТО» - написала Єфросиніна.

Втім, багато хто в мережі звернув увагу саме на зовнішній вигляд знаменитості і її обличчя, що нібито змінилося. Єфросинину засудили за такі зміни:

«Маша на себе вже не схожа стала; Ті, хто пише за дієти та схуднення - ви за##лі, правда. Настав час зупинитися вам, а Маша вирішить сама, що робити 🤦🏼‍♀️; Маша, будь ласка, зупиніться з дієтами, ви дуже схудли;

Що з Машею про боже 😂😂; Не впізнала Машу, чи ракурс не той, чи що, усмішка як не ваша; Щось Марія не схожа на себе; Ну, що всі зуби виставляєте, видніше; Невдала фотографія 🙄; Ого, дивлюся обидві особи знайомих, але впізнала його не одразу».

Зазначимо, також раніше Єфросиніна порушила досить делікатну тему для українок і спровокувала конфлікт.

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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.