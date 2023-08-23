Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Донеччини, протягом доби російські війська завдали 15 ударів по цивільному населенню.
Окупанти застосували авіабомби «ФАБ-250», РСЗВ «Град», артилерію, танки, міномети.
Загалом ворожа армія атакувала 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, селище Нью-Йорк, села Богоявленка, Закітне, Кліщіївка, Новоукраїнка, Соловйове, Торське, Шахтарське.
Внаслідок атак пошкоджено 10 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків, підприємство, електромережу.
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Торське росія накрила з артилерії – вбито трьох трьох мешканців, ще одну людину травмовано.
Також внаслідок ворожих обстрілів поранено чоловіка в Закітному – його стан тяжкий.
Ще одна людина постраждала в Сіверську.
Крім того, росіяни продовжують знищувати Нью-Йорк – на містечко скинули чергову авіабомбу.
Пошкоджено резервуар на підприємстві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію - з районів масованих обстрілів планується вивезти 130 дітей.
"Ще в дев'яти населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей. Відповідне звернення Донецької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - повідомляли у Мінреінтеграції.
Йдеться про Ямполе, Зарічне, Торське, Опишуватку, Никонорівку, Малинівку, Тихонівку, Васютинське та Рай-Олександрівку.
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Також повідомлялось, що росіяни на світанку розбомбили дитячий садок.
Крім того, Politeka.net писала про влучання внаслідок нового ракетного удару з боку окупантів.