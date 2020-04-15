Пожежі в Чорнобилі є звичайною схемою по відмиванню коштів, а стоїть за цим безпосередньо державний апарат

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер лідер Національного корпусу Андрій Білецький (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Ми повинні розуміти такі речі: це найбільша пожежа в Чорнобильській зоні з часів вибуху на ЧАЕС. Знищено 12 сіл. Чорнобиль-2 - військове містечко. Тобто, безліч туристичної інфраструктури Чорнобильської зони. Це була унікальна пам'ятка людської трагедії. Тепер це знищено. Спочатку року всього знищено 18 гектарів лісу в Україні. Це фантастичні цифри. При такому вигорянні у нас взагалі лісів не залишиться. Вже до кінця цього року», - зазначив він.

При цьому влада і силовики, стверджує Білецький, нахабно брешуть українцям.

«Прямо в очі. І я не розумію, як це можна робити. Але у них виходить. Кожен пожежний на ЧАЕС знає, звідки кожну весну приходять ці пожежі. Схема дуже проста: вирубується ліс, який вивозять до лісопилки. А щовесни підпалюється ділянку, щоб приховати вирубку цього лісу. В цьому році вся ця історія повторилася. І вийшла з-під контролю, з-за суперсухой зими. І призвела до жахливих наслідків», - уточнив він.

У той же час Білецький уточнив, що пожежа в Чорнобилі – це лише 5% від усієї пожеж в Україні.

«Все інше - це величезні кошти, за якими стоїть безпосередньо державний апарат, який на цьому заробляє. Ось це основна причина пожежі в Чорнобильській зоні. Так і всіх інших пожеж в Україні», - підкреслив він.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

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