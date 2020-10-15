Політолог повідомив про рамки, які повинні бути дотримані

Наступного тижня депутати Верховної Ради мають підняти питання про штрафи для українців до 51 тисячі гривень

Штрафувати планується за порушення карантинних обмежень, наприклад, за ненадягнення масок. У планах здійснювати грошові стягнення не з порушника, а з бізнесу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Політолог Валентин Гладких пояснив для "Politeka On-line", що всі посилення карантинних обмежень влада повинна вводити тільки законним способом.

Зокрема, обмеження повинні бути в рамках наданих повноважень відомств.

Також зараз важливо дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб не погіршилася епідеміологічна ситуація.

На думку експерта, тема епідемії в Україні після проведення місцевих виборів стане менше політизованою. Як зазначив Гладких, один з основних мотивів просто зникне для досягнення електоральних цілей. Однак, варто пам'ятати, що китайський вірус існує і нікуди ця проблема не пропаде, поки не знайдуть шляхи її вирішення.

"Мені хотілося б, щоб ми усвідомлювали: є те, що повинна зробити Всесвітня організація здоров'я; є те, що повинні зробити вчені... є те, що має зробити держава, ввівши якісь обмеження і підтримку для категорій населення, що знаходяться в групі ризику; але є те, що може зробити кожен з нас самостійно",-повідомив експерт.

Нагадаємо, Валентин Гладких пояснив, яка роль відведена Україні у виборах президента США.

"Якщо політики України вольовими зусиллями і за власним бажанням висловлюють підтримку комусь із кандидатів, то таких політиків чекає передбачене покарання", - пояснив політолог, натякаючи на кримінальне покарання.

Нагадавши, Гладких пояснив завзяття Клітіної у велику політику.

Як повідомляла Politeka, Гладких розкрив, як Росія використовує "штамп пропаганди" проти України.

Також Politeka писала, що Гладких назвав головну причину дострокових виборів у Раду.