Наступного тижня депутати Верховної Ради мають підняти питання про штрафи для українців до 51 тисячі гривень
Штрафувати планується за порушення карантинних обмежень, наприклад, за ненадягнення масок. У планах здійснювати грошові стягнення не з порушника, а з бізнесу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Політолог Валентин Гладких пояснив для "Politeka On-line", що всі посилення карантинних обмежень влада повинна вводити тільки законним способом.
Зокрема, обмеження повинні бути в рамках наданих повноважень відомств.
Також зараз важливо дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб не погіршилася епідеміологічна ситуація.
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На думку експерта, тема епідемії в Україні після проведення місцевих виборів стане менше політизованою. Як зазначив Гладких, один з основних мотивів просто зникне для досягнення електоральних цілей. Однак, варто пам'ятати, що китайський вірус існує і нікуди ця проблема не пропаде, поки не знайдуть шляхи її вирішення.
"Мені хотілося б, щоб ми усвідомлювали: є те, що повинна зробити Всесвітня організація здоров'я; є те, що повинні зробити вчені... є те, що має зробити держава, ввівши якісь обмеження і підтримку для категорій населення, що знаходяться в групі ризику; але є те, що може зробити кожен з нас самостійно",-повідомив експерт.
Нагадаємо, Валентин Гладких пояснив, яка роль відведена Україні у виборах президента США.
"Якщо політики України вольовими зусиллями і за власним бажанням висловлюють підтримку комусь із кандидатів, то таких політиків чекає передбачене покарання", - пояснив політолог, натякаючи на кримінальне покарання.
Нагадавши, Гладких пояснив завзяття Клітіної у велику політику.
Як повідомляла Politeka, Гладких розкрив, як Росія використовує "штамп пропаганди" проти України.
Також Politeka писала, що Гладких назвав головну причину дострокових виборів у Раду.