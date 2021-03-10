Блокування роботи контрольних пунктів в’їзду – виїзду (КПВВ), показові військові навчання сепаратистів та порушення режиму перемир’я – це все свідчення про намір Росії розхитати й без того нестабільну ситуацію на Донбасі Про це розповів у своїй програмі «Політика навиворіт» експерт, співголова ІГ «Права справа» Дмитро Снєгирьов, повідомляє Politeka.net.

«Давайте згадаємо випадок із проходженням гуманітарного конвою, коли на КПВВ «Щастя» були заблоковані вантажівки з гуманітарним вантажем, який ішов до мешканців окупованих територій», - повідомляє він.

Експерт вважає, що за цими показовими «виступами» стоять цілком очевидні наміри.

Снєгирьов наводить приклади, які ілюструють провокаційні наміри Росії та її найманців. У тому числі, проведення крупно масштабних навчань та наказ превентивно обстрілювати позиції ЗСУ.

«Наразі, за оцінками спеціалістів (і ця інформація підтверджена місією ОБСЄ), за місцями, забороненими мінськими домовленостями, знаходиться до 170 одиниць ствольної артилерії і важкої бронетехніки. Якось дуже дивно проходять одночасно батальйонно-тактичні навчання на всіх, без винятку, штатних полігонах Першого і Другого армійського корпусів», - коментує він.

Водночас Дмитро Снєгирьов зауважує: спекулюють на ситуації не лише сепаратисти, а й деякі вітчизняні політики.