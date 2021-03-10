Блокування роботи контрольних пунктів в’їзду – виїзду (КПВВ), показові військові навчання сепаратистів та порушення режиму перемир’я – це все свідчення про намір Росії розхитати й без того нестабільну ситуацію на Донбасі
Про це розповів у своїй програмі «Політика навиворіт» експерт, співголова ІГ «Права справа» Дмитро Снєгирьов, повідомляє Politeka.net.
«Давайте згадаємо випадок із проходженням гуманітарного конвою, коли на КПВВ «Щастя» були заблоковані вантажівки з гуманітарним вантажем, який ішов до мешканців окупованих територій», - повідомляє він.
Експерт вважає, що за цими показовими «виступами» стоять цілком очевидні наміри.
«Для чого це робилося? Знову-таки, Російська Федерація фактично намагалася діяти без посередніх контактів Києва і Луганська, позиціонуючи себе як третю сторону, як посередника. За задумом Російської Федерації, він мав вийти на прямі контакти з представниками квазіутворень, і вже безпосередньо з Луганськом домовлятися про безперешкодний проїзд гуманітарного вантажу. Цю провокацію так само вдалося зірвати», - розповідає автор.
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Снєгирьов наводить приклади, які ілюструють провокаційні наміри Росії та її найманців. У тому числі, проведення крупно масштабних навчань та наказ превентивно обстрілювати позиції ЗСУ.
«Наразі, за оцінками спеціалістів (і ця інформація підтверджена місією ОБСЄ), за місцями, забороненими мінськими домовленостями, знаходиться до 170 одиниць ствольної артилерії і важкої бронетехніки. Якось дуже дивно проходять одночасно батальйонно-тактичні навчання на всіх, без винятку, штатних полігонах Першого і Другого армійського корпусів», - коментує він.
Водночас Дмитро Снєгирьов зауважує: спекулюють на ситуації не лише сепаратисти, а й деякі вітчизняні політики.
«Варто спростувати ті тези, що Збройним силам України наразі заборонено стріляти у відповідь і що Збройні сили України не застосовують снайперський вогонь чи то роботу безпілотних літальних апаратів. Ці дурнуваті тези, які вкидаються в українське суспільство раз у раз представниками тієї чи іншої політичної партії для заробляння електоральних уподобань, чи то гра на почуттях українців. Вона призводить лише до створення політичного хаосу всередині самої країни», - резюмує він.
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