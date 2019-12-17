Експерт пояснив, що буде означати гібридний мир з Росією в економічному і зовнішньополітичному плані

Про це розповів політолог Ігор Попов, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Експерт переконаний, що питання війни та миру буде ключовим треком на весь рік і від нього буде залежати все інше взагалі і економіка, і політика.

«Добре, що пройшла зустріч у Парижі. Гравці розкрили свої карти, і тому всі стали незадоволені». З одного боку, Україна озвучила спільне комюніке, що ми і далі будемо виконувати мінські угоди, про "формулі Штайнмайера" і будемо думати, як зробити особливий статус на постійній основі. Але в теж час Зеленський сказав, що він мінські угоди не буде поки не поміняють пункти»,- вважає він.

Ключовим питанням, за словами Попова, є контроль над кордоном до виборів, на що росіяни ніколи не підуть.

«Відповідно план Кремля не буде реалізований – то про що вони 5 років говорять, щоб це була автономія з правом вето на зовнішню політику. У теж час стіна — це теж не альтернатива. Думаю, що ми явочним порядком вийдемо на якийсь гібридний світ – припинення стрільби, кілька пілотних відведень, обмін полоненими і це буде гібридний світ. В економічному плані це відновлення торгівлі звідти вугілля з копанок, і українська продукція там», - зазначив він.

У зовнішній політиці , на думку експерта, гібридний мир з Росією буде починатися з відновлення авіасполучення і закінчуватися прямим контрактом на постачання газу.

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