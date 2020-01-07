Стали відомі деталі переговорів Володимира Зеленського та голови Держдепу США Майка Помпео

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Офісу президента України.

Повідомляється, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з правою рукою лідера США Дональда Трампа.

За інформацією прес-служби, співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході і недавню атаку ісламістів на американське дипвідомство в столиці Іраку.

"Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні і глобальної безпеки. Президент України висловив стурбованість можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили Сполучених Штатів і коаліції передчасно покинуть країну", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, український лідер Володимир Зеленський подякував Майка Помпео за підтримку Вашингтона у відновленні світу на Донбасі і повернення окупованої російськими військами Криму.

Глава Держдепу США, в свою чергу, зазначив звільнення полонених і привітав укладення контракту з РФ про транзит блакитного палива в країни ЄС. Ще глава України подякував США за надання фінансової і матеріальної допомоги. По закінченню розмови співрозмовники обмінялися привітаннями з нагоди Різдвяних свят.

Раніше ми повідомляли про те, що глава Державного департаменту США Майко Помпео збирається приїхати в Київ з офіційним візитом. Очікувалося, що права рука Дональда Трампа прибуде в Україну вже 3 січня 2020 року.

Але перед Новим роком з'явилася інформація, що Майк Помпео скасував свій закордонний візит через атаки ісламістів на посольство США в Іраку.

Також було відомо, що керівник Держдепу США Майк Помпео у рамках закордонного візиту планував відвідати Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

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