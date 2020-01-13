Володимир Путін і далі виношує ідею про створення "Новоросії" на території України

Про це заявив військовий експерт і аналітик Олексій Арестович, передає Апостроф.

За його словами, Володимир Путін досі теше себе мрією захопити більшу частину України, щоб створити на цих територіях концепт вигаданої "Новоросії".

Арестович також зауважив, що глава країни-агресора добре розуміє, що у нього немає інструментів тиску на Україну, крім військових і економічних.

Якщо аналізувати порядку денного, то у Володимира Путіна з економічними важелями тиску у нього не дуже виходить. Аналогічна ситуація склалася і з військовими, якщо дивитися на ситуацію в зоні проведення ООС.

"Навіщо інакше треба було витрачати мільярди доларів, своє місце за столом у "Великій вісімці", отримати санкції, втратити тисячі життів, щоб створити два інструменти – "ДНР" і "ЛНР", а потім від них відмовитися. Видно по всьому, що ставка йде на військовий тиск і, як мінімум, на військову риторику. Вони так натякають на Маріуполь, на те, що ми зараз візьмемо все до Криму, створимо нову "Новоросію" і так далі", – спробував проаналізувати військовий експерт логіку Володимира Путіна.

Арестович також відзначив, що Володимир Зеленський не поступився Путіну з ключових питань на переговорах в Парижі, а зараз Кремль всю риторику направить на те, щоб спробувати зробити Україну більш лояльною перед новою зустріччю в рамках Нормандського саміту.

Вони можуть грати тільки зверху вниз, росіяни ніколи не грають на рівних або знизу вгору, тільки військовим шляхом. Не знаю, перейде у практичну фазу, спробу "покачати" фронт трохи сильніше, ніж зараз. Але те, що військове тиск, військова риторика буде продовжуватися, – сто відсотків, і буде посилюватися у міру наближення до нової "нормандської зустрічі", – резюмував військовий експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін відчуває нові ракети в окупованому Криму лише з однією метою.

За словами журналіста Віталія Портникова, своїм візитом в окупований російськими військами Крим лідер Кремля натякнув Україні про готовність почати війну в Чорному морі.

Портников також назвав вчення Північного і Чорноморського флотів символом агресії Володимира Путіна, оскільки РФ не просто так тестує нові ракети біля берегів України.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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