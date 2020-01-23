Засновник полку Азов і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький розкритикував виступ Володимира Зеленського в Давосі

У своєму Телеграм-каналі політик різко висловився про послання українського президента, який 22 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі і назвав нашу країну «недолюбленою і недоінвестованою».

Білецький зізнався, що його завжди вражало трепетне ставлення українських політиків до форуму, на якому «великий бізнес і великі політики великих країн щорічно обговорюють великі справи».

«У цьому році Зеленському вдалося максимально точно сформулювати відповідь на питання, що там робить Україна: шукаємо спонсора. Не ідеї, не інвесторів, не контакти. А того, хто дасть грошей і буде вирішувати все за нас», - зазначив Білецький.

Він також розкритикував вибір слів, які президент використав у своєму виступі. На думку Білецького, фрази про «недолюбленість і недоінвестованість» «доречні для певної категорії жінок, далеких як від ідей традиційних цінностей, так і від ідей фемінізму» і підходять хіба що для соціальних мереж, але не для міжнародних форумів.

«Президент все ще багатомільйонної країни, на жаль, сприймає свою державу як об'єкт, якому терміново потрібен "папік". Він бігає між Росією і США в пошуках того, на кого б перекласти відповідальність за рішення. Але Україна потребує не сутенерів. Вона потребує лідерів», - впевнений лідер "Нацкорпусу".

За його словами, саме такі лідери повинні будуть взяти на себе відповідальність за вирішення проблем в країні, що «залишили після себе такі ж вічні шукачі господаря, як і нинішній».

Нагадаємо, раніше Білецький попереджав про те, що ситуація на Донбасі за останні кілька днів серйозно загострилася, оскільки постраждали майже два десятки захисників України.

Білецький додав, що українська влада, у відповідь на обстріли, робить життя окупантів на Донбасі легше – будують мости, дають їм воду постачають електрику і так далі.

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