Виступи Володимира Зеленського та Олексія Гончарука на Всесвітньому економічному форумі в Давосі показали, що вони нічого не розуміють в питаннях економіки і навіть не намагаються розібратися в них

Як повідомляє Хвиля, про це заявив директор Центру антиолігархічної політики Володимир Ларцев.

Так, його здивували слова президента про те, що українська влада звільнить на два роки від податків на прибуток іноземних покупців держпідприємств, які заплатили за них до Держбюджету $10 млн+. Експерт пояснив, що Конституція не передбачає можливості зміни податкових норм головою держави. Крім того, звільнення прибуткового держпідприємства, купленого іноземцями, від податку на прибуток значно знизить його продажну ціну.

Крім того, Ларцев розкритикував ініціативу прем'єр-міністра України щодо передачі «Укрзалізниці» під управління німецькою компанією «Deutsche Bahn». Експерт підкреслив, що подібні схеми передачі державної власності в управління іншим компаніям «є тіньовий формою відчуження/приватизації».

Ларцев підкреслив, що «Deutsche Bahn» є державною компанією, яка щорічно отримує дотації з бюджету.

«Що ж за такої ситуації «Укрзалізниця» може отримати від «Deutsche Bahn» у матеріальному виразі? Тільки закупити у неї (безкоштовно вони нічого не віддадуть) у німецького оператора залізничних сполучень списані тепло/електровози та вагони. Тобто ми маємо «той же вигляд, але збоку», що і з закупівлею Україною 70 понад дорогих дизельних локомотивів компанії «Дженерал електрик», - підкреслив експерт.

Ларцев також вказав на те, що при виборі компанії, яка буде керувати «Укрзалізницею», не проводився конкурс або обговорення з боку уряду.

Ларцев також підкреслив, що в цілому передача «Укрзалізниці» комусь в управління не входить в компетенцію прем'єра. За його словами, це прерогатива Верховної Ради.

«Пройшло вже 8 місяців з дати вступу на посаду Президента Володимира Зеленського, і майже 5 місяців – з моменту призначення прем'єр-міністром Олексія Гончарука та формування його уряду. Якщо для того, щоб навчитися мистецтву державного управління цього часу ще мало, то для того, щоб перестати використовувати дешеві прийоми шоу-бізнесу і грантоїдських організацій для особистого піару і навчитися хоч трохи вникати в складні питання економіки – вже достатньо», - підсумував експерт.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Як повідомляла Politeka, Зеленський вперше зізнався, чому насправді не звільнив Гончарука.

Також Politeka писала, що Гончарук буде звільнений у цьому році, президент зробив заяву.