Президент Володимир Зеленський домовився зі своїм колегою Володимиром Путіним про нову зустріч, яка пройде через кілька місяців

Про це повідомив помічник президента Андрій Єрмак, передає Telegram-канал Pavlovsky News.

«Через 3 місяці буде зустріч. У Берліні, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, ми зробимо так, щоб Україна прийшла на цю зустріч з новим пакетом домовленостей, сподіваюся ми зробимо наступні кроки, щоб місцеві вибори пройшли за українським законодавством по всій території України в кінці жовтня», - зазначив він.

Єрмак також уточнив, що після розмови 31 декбаря, сторони працюють над двома обмінами, який може відбутися найближчим часом.

«Є питання по яким немає домовленості і я думаю, що через декілька тижнів буде зустріч радників Нормандського формату», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський обігнав Володимира Путіна в рейтингу популярності в Росії. Про це у своєму Facebook написав публіцист і російський опозиціонер Геннадій Гудков.

За його словами, успіх Зеленського пояснюється тим, що прості росіяни втомилися від "вічного президента" Путіна.

"Вітав російський народ Путін, а всі росіяни обговорюють звернення Зеленського, який у ці дні стало самим популярним політиком ... Росії! Український президент сказав те, чого він нього чекали не лише 45 мільйонів українців, але чого хотіли б почути від президента ще 145 мільйонів росіян. Але не почули. Висновок - наш вічний президент набрид", - розкрив нюанси успіху російський опозиціонер.

Гудков впевнений, що майбутнього у епохи "путінізму" немає, оскільки росіяни в соцмережах терпіти не можуть Володимира Путіна.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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