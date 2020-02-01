Президент Володимир Зеленський домовився зі своїм колегою Володимиром Путіним про нову зустріч, яка пройде через кілька місяців
Про це повідомив помічник президента Андрій Єрмак, передає Telegram-канал Pavlovsky News.
«Через 3 місяці буде зустріч. У Берліні, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, ми зробимо так, щоб Україна прийшла на цю зустріч з новим пакетом домовленостей, сподіваюся ми зробимо наступні кроки, щоб місцеві вибори пройшли за українським законодавством по всій території України в кінці жовтня», - зазначив він.
Єрмак також уточнив, що після розмови 31 декбаря, сторони працюють над двома обмінами, який може відбутися найближчим часом.
«Є питання по яким немає домовленості і я думаю, що через декілька тижнів буде зустріч радників Нормандського формату», - підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський обігнав Володимира Путіна в рейтингу популярності в Росії. Про це у своєму Facebook написав публіцист і російський опозиціонер Геннадій Гудков.
За його словами, успіх Зеленського пояснюється тим, що прості росіяни втомилися від "вічного президента" Путіна.
"Вітав російський народ Путін, а всі росіяни обговорюють звернення Зеленського, який у ці дні стало самим популярним політиком ... Росії! Український президент сказав те, чого він нього чекали не лише 45 мільйонів українців, але чого хотіли б почути від президента ще 145 мільйонів росіян. Але не почули. Висновок - наш вічний президент набрид", - розкрив нюанси успіху російський опозиціонер.
Гудков впевнений, що майбутнього у епохи "путінізму" немає, оскільки росіяни в соцмережах терпіти не можуть Володимира Путіна.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
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