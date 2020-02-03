Президент України Володимир Зеленський вів себе дуже протеворечиво в Ізраїлі, що призвело до кількох грубих помилок з його боку

Таку думку озвучив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс для журналістів видання Апостроф. Також він викрив президента України Володимира Зеленського в некомпетентності в контексті "Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту", який проходив в Ізраїлі.

На його думку, поведінка Зеленського була дуже суперечливою: спочатку він сказав, що не поїде на форум, якщо йому не дадуть виступити; потім, коли йому відмовили, він все одно поїхав.

"Насправді, це дипломатична некомпетентність. По дипломатичних каналах дуже легко з'ясувати, чи можна буде виступити чи ні. Для цього не треба оголошувати на весь світ, що він хоче виступити", - зазначив Йосип Зісельс.

Він також вказав, що Зеленський не зміг приховати власних емоцій, а це завжди помилка, адже політик повинен робити все можливе, щоб ніхто не здогадався, що у нього на душі. А Зеленський все-таки на весь світ оголосив свої вимоги з приводу поїздки в Ізраїль.

Також радянський дисидент вказав на прихований сенс відмови української делегації від участі у форумі.

За його словами, Зеленський не пішов на форум адже, швидше за все, йому відмовили у зустрічі з Путіним на яку він сподівався. Але тут також була помилка Зеленського, адже кілька політиків все ж змогли поспілкуватися з президентом РФ на форумі. Ця можливість могла трапитися і голові України.

"Путін скоротив свій візит в Ізраїль до одного дня, тому що зараз в Росії конституційні пертурбації. Але на форумі він поговорив з кількома присутніми там державними діячами. Якби Зеленський все-таки пішов туди, то міг би в кулуарах поговорити з Путіним", - упевнений експерт.

Також він зазначив, що Зеленському не варто показувати, що він бажає зустрітися з Путіним, адже глава РФ весь час його ловить на цей гачок.

"Будь ласка, зустрічайся, але не кажи про це відкрито, тому що Путін відразу ставить умови. Росія ж ловить нас на будь-якій слабкості", - резюмував Йосиф Зісельс.



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