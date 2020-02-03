РФ, яка досі намагалася говорити з Європою з позиції шантажу, догралася

Диктатура, яку влаштував президент РФ Володимир Путін в Європі підходить до кінця

Російська Федерація безповоротно втрачає європейський газовий ринок. Потужним ударом по газовій диктатурі Кремля стала зупинка будівництва газопроводу "Північний потік-2". Коли до фінішу залишалося всього 160 кілометрів, швейцарська компанія була змушена згорнути роботу через американські санкції.



Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив блогер Володимир Бучко на своєму каналі в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

До всього іншого, він зазначив, що у Росії поки немає власної технології, що дозволяє здійснювати укладання труб на такій глибині. Тому дата закінчення будівництва трубопроводу переноситься на невизначений термін.

До того часу потужні позиції на ринку можуть зайняти інші держави, Наприклад США, які проштовхують на європейський ринок все більше свого газу.

"Можна сказати, що РФ, досі намагалася говорити з Європою з позиції газового шантажу, догралася", - зазначив блогер.

Він також додав, що газовий потік з Росії в Європу скорочується, говорить і свіжий факт. Замість запланованих 4,6 мільярда кубометрів газу фактично через українську ГТС у січні минуло лише 2 мільярди.

Тим часом США грають зі своєю ціною на газ, щоб прибрати до рук весь ринок Європи. За словами Бучко вже існують прогнози, що в поточному році РФ може знизити обсяг своїх колишніх європейських поставок.

"Загалом, Росія потрапила в капкан власних "газових" підступів, якими вона хотіла приборкати Україну. А виходить, що потрапила в нього сама, безглуздо втративши десятки мільярдів доларів", - резюмував Бучко.

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