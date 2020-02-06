Неприємний конфуз стався з Олексієм Гончаруком під час презентації нового українського інтернет-додатка

Незграбний інцидент стався у четвер, 6 лютого, під час виступу прем'єр-міністра на презентації нового додатку «Дія», який, за задумом уряду, має стати головним цифровим інструментом в Україні. У мережі з'явилося відео того, що сталося (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

У ході презентації на сцену запросили Гончарука. Прем'єр бадьоро попрямував до мікрофона, однак в якийсь момент послизнувся прямо на сходинках і мало не впав зі сцени. Однак, прем'єру вдалося утримати рівновагу і навіть зберегти почуття гумору.

«Я сподіваюся, що це остання невдача за сьогоднішній день…Доброго ранку, друзі», - сказав Гончарук в мікрофон.

Варто відзначити, що крім прем'єр-міністра на презентації був присутній і президент Володимир Зеленський.

Раніше ми писали про те, що гості Володимира Зеленського не надто люблять дотримуватися правил дорожнього руху і паркуються де доведеться.

Про це у Facebook повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

В КВЦ "Парковий" на Парковій дорозі в Києві проходить презентація мобільного додатку "Дія".

Крім інших гостей, у заході взяли участь гості президента і прем'єр-міністра. Журналіст Костянтин Андріюк опублікував кадри припаркованих автомобілів. Як можна помітити, правила паркування придумані не для них.

"Люди приїхали до Президента, країну міняти. Починають з себе. Через 100-200 метрів гора вільного місця спокійно припаркуватися", - написав він.

Наголошується, що презентація мобільного додатку "Дія" та онлайн платформи "Дія. Цифрове освіта" стартували близько 10-30 ранку, 6 лютого. Згідно з даними творців, спочатку платформа дозволить "оцифрувати" посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на автомобіль.

В обговоренні під постом користувачі звернули увагу, що навіть самі поліцейські порушували правила.

"Викликати поліцію для того, щоб оштрафували поліцію)) так можна?" "Можна. Вона на синіх номерах, сама порушує", "Так вони змінюють, під себе".

Нагадаємо, "еліта нації" влаштувала свавілля на презентації з Зеленським і Гончаруком.

Як повідомляла Politeka, радник Гончарука запропонував скасувати пенсії і сильно поплатився.

Також Politeka писала, що Зеленський збентежив планами на День Валентина, Гончарук в паніці.