Колишній народний депутат України, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко оплакує непоправну втрату

Про свою біду він розповів на сторінці в Facebook.

Екс-нардеп розповів, що померла одна з його собак. Безпородну Лінду він взяв у притулку. Підкинуту собаку начебто повинні були приспати, тому політик вирішив врятувати пса.

"Моя Лінда померла. Прости мене, моя маленька довірлива дівчинка, що я не зміг тебе спасти. Моє серце розбите вщент!", - написав політик.

Ляшко розповів, що він є власником 11 собак, і жодна з них не належить до елітних порід.

Також він закликав українців брати собак з притулків.

Відзначимо, в липні 2019 року Ляшко розповідав, що у нього вдома 17 собак. За його словами, всі вони живуть разом і ніколи між собою не гризуться.

найвідоміша з них – дворняга Порш, з якою він навіть прийшов у Верховну Раду в рамках акції «Візьми собаку на роботу».

Взяв собаку на роботу Gepostet von Олег Ляшко am Donnerstag, 20. Juni 2019

Раніше Ляшко зізнався, що собаки рятують від стресу.

"Мені допомагають сім'я і собаки. Я приходжу додому, і мене зустрічають рідні. А собаки... чим більше пізнаєш людей, тим більше любиш собак. Вони ніколи тебе не зрадять, вони тебе завжди люблять і чекають , потріпати їх за вухом - і відразу заспокоюєшся. Ще люблю риболовлю. Але рідко виїжджаю, на жаль. Справа навіть не в тому, чи зможеш зловити рибу, а просто в процесі коли сидиш і дивишся на воду. Це можна робити безкінечно", - заявив він.

Нагадаємо, Ляшко засвітив дорогу покупку, українці обімліли: "більше 10 мільйонів".

Як повідомляла Politeka, обійми Ляшко з новим другом потрапили в кадр.

Також Politeka писала, що біда сталася у гламурній соратниці Ляшка в Києві: скандальні подробиці.