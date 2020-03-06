Народний депутат Максим Бужанський розкрив подробиці нападу

Про це парламентарій повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Politeka.net.

За його словами, напад був скоєний сьогодні вночі, 6 березня.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що на нього нібито напали невідомі з битами і яйцями, які представилися ветеранами полку Азов, після чого зникли на позашляховиках.

У Telegram-каналі Бужанський також підкреслив, що заздалегідь знав про напад, який ретельно готували.

Напад було скоєно прямо під будівлею телеканалу Zik, звідки вийшов політик після ефіру. Максим Бужанський також додав, що провокацією не особливо вражений.

Раніше ми розповідали про те, що нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився вшанувати пам'ять жертв загиблих на Майдані. Через якийсь час журналісти вирішили у нього поцікавитися, чому він так вчинив.

Журналіст зустрівся з Бужанским, у якого запитав причини такої поведінки. Депутат заявив, що поважає також і міліціонерів, а не тільки активістів.

"А міліціонери, вони не померли? У них немає родичів? Вони не загинули на Майдані. Ви не поважаєте їх смерть?", - заявив політик.

"Ми будемо мертвих розділяти? Цих згадуємо, а цих-ні? Я поважаю загибель всіх людей, які там загинули. Не відокремлюючи на протестувальників і співробітників правоохоронних органів", - резюмував парламентарій в спілкуванні з журналістом.

Також раніше Максим Бужанський розповідав про гучний провал Петра Порошенка в Мюнхені. Він відзначив, що поведінка екс-президента говорить про те, що ми маємо справу з, практично, саботажем.

"...Це такий смішний чоловічок, який бігав і хапав за руку на Мюнхенській конференції, як герой фільму "12 стільців". Вони зайняли позицію практично саботажників. У їх інтересах - будь-які невдачі, які вони використовують для своєї пропаганди". - стверджує нардеп.

У той же час Бужанський уточнив, що справжнє ставлення Порошенка до українців простежується по поведінці його оточення.

Нагадаємо, Бужанський назвав серйозну проблему Зеленського

А ще Politeka писала, що Бужанський пояснив, чому не встав під час вшанування пам'яті жертв Майдану.

Також Politeka повідомляла, що Бужанський назвав серйозну проблему Зеленського: "Президента підставили...".