З'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський практично не живе вдома, залишаючись останнім часом ночувати на Банковій

Про це повідомляє джерело з Офісу президента, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Легітимний.

За словами джерела, є кілька причин, чому Зеленський перестав повертатися додому. Одна з них, у гаранта багато роботи у зв'язку з надзвичайним становищем в Києві та карантином в країні.

"В ОП проходять кожні пару годин всілякі наради, екстрені переговори, всілякі телефонні дзвінки. Вночі все це не зупиняється, а навпаки підбивається підсумок, та ставляться завдання на наступний день. Президент спить буквально пару годин між усіма цими нарадами і зустрічами", - йдеться в повідомленні.

Друга причина - президент хоче убезпечити своїх дітей, так як йому доводиться взаємодіяти з людьми зі свого Офісу, де є ризики підхопити коронавірус.

Раніше ми повідомляли, до Зеленського звернувся народний депутат Сергій Шахов, у якого днями підтвердили коронавірус. Приводом послужили звинувачення колег Шахова в кнопкодавстві. Справа в тому, що гарант 18 березня у своєму відеозверненні повідомив, що поки Шахов в самоізоляції, його товариші голосували за нього. Шахов спростував ці чутки і заявив, що президента підставляють.

"Я в парламенті не був, не голосував і також колеги не "кнопкодавили", як вам про це повідомили. Хочу розвіяти ці чутки...і хотів би, щоб більше таких фейків не було", - заявив нардеп, зазначивши, що чекає спростування від Офісу президента.

Також ми розповідали, що після випадку зараження в Раді Зеленський пройшов тест на коронавірус. Результат виявився негативним, тобто президент здоровий. Процедури перевірки будуть повторюватися часто, щоб убезпечити гаранта.

Зеленський на даний момент намагається комунікувати тільки зі своїм «найближчим» оточенням.

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