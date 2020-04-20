Стало відомо, скільки за місяць карантину заробив президент України Володимир Зеленський

За березень 2020 року голова держави отримав зарплату в розмірі 28 тисяч гривень. Такій зарплаті можуть позаздрити багато українців, адже через карантин люди стали все частіше залишатися без роботи або зарплат.

Стільки ж президент отримав і за лютий. При цьому після вирахування податків та зборів у розмірі 5 460 гривень у президента «на руках» залишилося тільки 22 540 гривень. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь Державного управління справами.

Зарплата президента являє собою голий оклад, так як посада глави держави не передбачає премій і надбавок.

Варто відзначити, що таку ж зарплату в розмірі 28 тисяч гривень раніше отримував і попередній президент Петро Порошенко. При цьому багато українських чиновників офіційно заробляють набагато більші суми. Наприклад зарплата суддів або слідчих перевищує президентську в п'ять, а то й у десять разів, а глави окремих держпідприємств заробляють і зовсім в сотню разів більше.

Раніше Зеленський заявляв, що українським держслужбовцям вже з квітня можуть скоротити заробітну плату. Вона не зможе перевищувати 47 тисяч гривень.

За його словами, у Кабінеті міністрів вважають, що такий крок дозволить заощадити мінімум півтора мільярда гривень для державного бюджету.

Скорочення торкнеться всіх держслужбовців, і підтягнути пояси доведеться суддям, народним депутатам, прокурорам, працівникам Національного банку України, Центрвиборчкому та багатьом іншим чиновникам. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад.

Нагадаємо, Зеленський розкрив, що вирішиться в найближчі дні: «20-ті числа квітня».

Як повідомляла Politeka, Зеленський проговорився про урізання зарплат, українці приголомшені: «зайвий раз не поїдуть відпочивати».

Також Politeka писала, що судді відмовляють від зниження зарплат на час карантину.