Фірма сина екс-президента Віктора Януковича Олександра отримала в ОРДЛО шахти "Чайкіно" з запасами вугілля в 100 млн тонн

Таку інформацію оприлюднив журналіст Денис Казанський.

"Ми бачимо, як він (Олександр Янукович, - ред.) тепер підминає під себе шахти, вугільну галузь і, очевидно, разом з Курченко починає видобувати вугілля, потім вивозить в Росію", - повідомив він.

Українців обурила така звістка. Деякі навіть запропонували застосувати силу.

"А вона, ця зграя, припиняла?", "І без них добре грабують Україну, всі вони однакові", "Ось куди треба Шмигаля і Авакова, чи слабо?", "У нас що, снайперів немає?", "Старі бандюгани вилазять", "Там вже нема чого грабувати, давно все вивезено", - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що соратниця побіжного президента Януковича Ганна Герман заявила, що Україні нібито загрожує "загибель через вірус ненависті". "Україна може загинути як держава через поширення вірусу. Нас чекають зміни, але якщо Україна переживе", – заявила вона в одному з телеефірів.

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

Як повідомляла Politeka, ліквідація Януковича: спливла скандальна інформація про снайперів, все вирішив один дзвінок.



