Президент Володимир Зеленський звернувся до українців

За словами глави держави, для малого і середнього бізнесу запускається програма кредитів під 3-5%, на яку збираються витратити до 30 мільярдів гривень.

На збільшення мінімальної допомоги по безробіттю направили шість млрд грн.

Також президент додав, що підприємці 1-ї та 2-ї групи платників податків зможуть отримати допомогу на дитину у віці до десяти років.

В кінці глава держави нагадав, що пом'якшення карантину заплановано з 11 травня.

Нагадаємо, що 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак в Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники.

Однак вибухнув скандал, адже частина привезеного, нібито гуманітарного, вантажу виявилася на прилавках гіпермаркетів "Епіцентру".

Нагадаємо також, з 1 травня українці можуть відвідувати продовольчі ринки.

В країні, згідно з рішенням Кабміну, повинні відкритися вже 872 агропродовольчих ринків.

Остаточне рішення з цього питання залишається за місцевою владою.

Ринки будуть працювати тільки при дотриманні санітарних норм.

Зокрема, продавці повинні бути на відстані не менше трьох метрів.

Раніше повідомлялося, що епідемія коронавірусу б'є по економіці України.

Радник президента Олег Устенко зазначив, що в Офісі Володимира Зеленського розуміють нинішню ситуацію в Україні і називають її "керованої" і не катастрофічною.

"Питання як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто коронакризис, це економічна криза. Українська економіка в базовому сценарії, який представляє Кабмін - мінус 5% на цей рік", - повідомив Устенко.

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