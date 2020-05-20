Президент України Володимир Зеленський не виключає, що піде на другий президентський термін

У середу, 20 травня 2020 року, в першу річницю своєї інавгурації, президент України Володимир Зеленський зібрав велику прес-конференцію, щоб підвести підсумки року на посаді глави держави.

Як повідомляє Politeka.net, під час прес-конференції президент натякнув на другий термін.

Так, відповідаючи на питання, чи достатньо йому одного президентського терміну, щоб виконати всі обіцянки, які він дав українцям рік тому, Зеленський сказав:

«Я не знаю, чесно кажучи. Щиро, одного президентського терміну не вистачить для зміни країни».

Журналіст нагадала, що Зеленський рік тому обіцяв, що він піде тільки на один термін.

«Як скаже народ України. Я думаю, будь-який президент, який має відсоток 10, 15 або 16 на початок кампанії, якщо у нього такий відсоток, не має права йти в президенти України. Це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, як говорив. Я бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду про це думати. Буду думати. У мене є чим думати», - пообіцяв Зеленський

Нагадаємо, що раніше президент України робив зовсім інші заяви щодо другого терміну. Так, в інтерв'ю ізраїльським журналістам у січні 2020 року, Зеленський зазначав, що після завершення першого терміну бажає передати країну іншій людині.

«Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від цієї нової України — це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція», — заявляв президент.

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