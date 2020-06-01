Міністр оборони України Андрій Таран нагородила медаллю мера Кривого Рогу, колишнього члена КПРС і «Партії регіонів» Юрія Вілкула

Про це повідомляє прес-служба міської ради, і публікує відповідні фото. Звістка сколихнула українців.

Наголошується, що Вілкул отримав медаль «За сприяння Збройним Силам України». Таран зазначив керівництво міста за сприяння і допомогу військовим, а також за «внесок, який робить місто в розвиток інфраструктури 17-ї окремої танкової бригади».

Як стверджується на сайті міськради, нещодавно за рахунок міського бюджету у 17-й окремій танковій бригаді був проведений капітальний ремонт казарми. Також сказано, що сьогодні в Кривому Розі діє розширена програма допомоги військовослужбовцям учасникам АТО і їх сім'ям.

У свою чергу Вілкул стверджує, що місто створює комфортні умови для оздоровлення і реабілітації учасників АТО, а також надає підтримку родинам загиблих і полонених бійців.

Зазначимо, соратник Віктора Януковича відомий своїм висловлюванням, що це нібито українські добровольці захопили схід України: "Це ви підпалили Донбас, ви захоплювали Донбас, ви сепаратисти". Зважаючи чого звістка про таку нагороду може здатися досить несподіваним.

Новину про нагороду Вілкула сколихнула соціальні мережі.

«Путіну ще можна дати, він же виплатив борг Газпрому в 3 млрд дол., які пішли у тому числі на армію», «Мда, у нас вже сепарам медальки вручають», ««Реванш-2020». Міністр оборони України Андрій Таран нагородила медаллю мера Кривого Рогу, колишнього члена КПРС і «Партії регіонів» Юрія Вілкула. Юрій Вілкул є батьком Олександра Вілкула, який в 2014 році кликав в Україну «Російський світ» і дружить з туалетним йоржиком КДБ Шарієм», - пишуть в мережі.

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