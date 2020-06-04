Україна "відкрита для широких компромісів", але є "червоні лінії", що включають національну безпеку, які ніколи не повинні перетинатися

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW, після переговорів у Берліні з німецьким колегою, головою МЗС Німеччини Хейко Маасом.

Кулеба закликав до підтримки з боку Німеччини в питаннях Донбасу і Криму. Міністр заявив, що Україна готова обговорювати особливий статус.

«Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення: ми ніколи не перетнемо наші червоні лінії, які стосуються суверенітету і контролю нашого кордону. В обмін ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у межах України, не надаючи їм право вето на будь-які загальнонаціональні рішення", - сказав Кулеба.

Зусилля по пошуку мирного рішення нещодавно знову зайшли в глухий кут. Саміт голів держав і урядів у "нормандському форматі" - Німеччини, Франції, України і Росії - спочатку запланований на квітень, був скасований через пандемію. Але незважаючи на це, Кулеба уточнив, що Україна продовжить роботу з повернення територій Криму і Донбасу.

«Ми ніколи не відмовимося від суверенного контролю над Донбасом або Кримом, і неважливо, скільки часу нам це знадобиться, але ми будемо деокупувати ці території і реінтегрувати їх в Україну», - заявив Кулеба.

Раніше ми повідомляли, військовий експерт Михайло Самусь попередив про загрозу повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ.

За його словами, вже восени 2020 року країна-агресор планує провести військові навчання, на яких "проб'є" сухопутний коридор з Донбасу в Крим.

Тим часом жителі ОРДЛО на сьомий рік окупації почали розуміти, що життя під крилом РФ зовсім не схоже на рай. У місцевих соцмережах любителі "російського миру" скаржаться на те, що ніякого прогресу після того, як «відокремилися» від ненависної їм України, не спостерігається.

Так, в групі «Чорний список. Макіївка» мешканець окупованої території заволав про те, що немає ніякої банківської системи, більш того, недоступні такі блага цивілізації, як аеропорт або залізниця. Ситуацію ускладнюють маленькі зарплати та пенсії.



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