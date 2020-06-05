Розв'язавши війну на Донбасі, Росія хоче змусити не тільки Україну, але й весь світ прийняти факт окупації Криму і визнати його частиною РФ
Таку думку висловив в інтерв'ю «24 каналу» секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов.
Саме тому на сході України досі триває війна, адже такий варіант Росія вважає ефективним, щоб нарешті досягти своєї мети.
«Сьогодні Росія заявляє, що Крим – це російська територія і вони, коли сьогодні знаходяться під санкціями ЄС і США, то в них головне завдання – щоб всі визнали, що вони є власниками Кримського півострова. Це неможливо».
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Разом з тим Данилов зазначив, що Україна ніколи не відмовиться від вкрадених територій в обмін на припинення військових дій на Донбасі. За його словами, у Києві знають, як припинити війну, яка триває вже сьомий рік, однак поки що вести такі фундаментальні розмови, крім Путіна, немає з ким.
«З одного боку, вони кажуть, що ми брати, але боронь боже мати братів, які прийшли на нашу землю, забрали територію і вбивають наших людей», – зазначив він.
Раніше ми писали про те, що пересихання водосховищ в Криму і гостра нестача питної води на окупованому півострові може обернутися для України новою агресією з боку Росії. Про це говорять все більше експертів, і серед них – президент американського фонду "Джеймстаун" Глен Говард.
«Треба стежити за подіями в Херсонській і Миколаївській областях», – попередив Говард.
Він порадив українцям використовувати полігон біля Херсона для навчань з відбиття атак противника.
Нагадаємо, Горбачов схвалив анексію Криму Росією.
Як повідомляла Politeka, у США розповіли, як Україна може дотиснути Росію з Кримом.
Також Politeka писала, що Росія готується до нової агресії проти України через Крим: "В середині літа...".