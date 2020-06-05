Розв'язавши війну на Донбасі, Росія хоче змусити не тільки Україну, але й весь світ прийняти факт окупації Криму і визнати його частиною РФ

Таку думку висловив в інтерв'ю «24 каналу» секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов.

Саме тому на сході України досі триває війна, адже такий варіант Росія вважає ефективним, щоб нарешті досягти своєї мети.

«Сьогодні Росія заявляє, що Крим – це російська територія і вони, коли сьогодні знаходяться під санкціями ЄС і США, то в них головне завдання – щоб всі визнали, що вони є власниками Кримського півострова. Це неможливо».

Разом з тим Данилов зазначив, що Україна ніколи не відмовиться від вкрадених територій в обмін на припинення військових дій на Донбасі. За його словами, у Києві знають, як припинити війну, яка триває вже сьомий рік, однак поки що вести такі фундаментальні розмови, крім Путіна, немає з ким.

«З одного боку, вони кажуть, що ми брати, але боронь боже мати братів, які прийшли на нашу землю, забрали територію і вбивають наших людей», – зазначив він.

Раніше ми писали про те, що пересихання водосховищ в Криму і гостра нестача питної води на окупованому півострові може обернутися для України новою агресією з боку Росії. Про це говорять все більше експертів, і серед них – президент американського фонду "Джеймстаун" Глен Говард.

«Треба стежити за подіями в Херсонській і Миколаївській областях», – попередив Говард.

Він порадив українцям використовувати полігон біля Херсона для навчань з відбиття атак противника.

Нагадаємо, Горбачов схвалив анексію Криму Росією.

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