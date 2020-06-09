Не все так просто

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому змушений ввічливо спілкуватися з Володимиром Путіним

Як повідомляє Politeka.net, він висловився про стосунки з лідером країни-агресора в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Володимира Зеленського, звички Володимира Путіна не грають великої ролі у врегулюванні конфлікту з Криму і Донбасу. Український президент упевнений, що політиків такого рівня не можуть зрозуміти навіть люди з найближчого оточення.

"Його людські якості мене не сильно цікавлять у вирішенні цього питання", - підкреслив Зеленський. "Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця може знати, мабуть, він сам".

Президент України додав, що лідери країни змушені стримуватися, спілкуючись один з одним, адже на кону стоїть дуже багато. Будь-яке необережне висловлювання може призвести до трагічних наслідків, саме тому він не може сказати про Путіна нічого поганого публічно.

"Ні один президент не може підставляти країну, сказавши на адресу іншого президента образливі речі про особисте. Іноді образливі речі призводять до тисяч смертей", - заявив Володимир Зеленський. - "Я не собою ризикую, не своїми рейтингами. Я ризикую життям людей".

Раніше Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, який наблизить закінчення війни. За словами президента, зараз в пріоритеті Мінський формат, проте не виключаються й інші варіанти.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.