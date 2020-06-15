В сім'ї колишнього президент України Петра Порошенка сталося горе, у лікарні опинився найближчий родич

Як повідомляє Politeka, про це заявив політтехнолог Тарас Березовець у себе в Telegram-каналі.

«В Олексія Порошенка, батька народного депутата від "Нашої України" Петра Порошенка стався геморагічний інсульт. Він знаходиться в одній з клінік Києва. Його стан оцінюється як стабільний», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що це не перший інсульт у батька Порошенка. У 2007-му він вже потрапляв до лікарні з аналогічним діагнозом. Тоді причиною було те, що чоловік важко працював.

Уточнимо, що батько Порошенка в період з 2006 по 2010 роки був депутатом Вінницької обласної ради від партії «Наша Україна». А в 2012 він балотувався в народні депутати, але вирішив покинути гонку за рішенням родини.

Як повідомлялося раніше, Петро Порошенко прибув до Апеляційного суду Києва, де розглядалася апеляція захисту побіжного екс-гаранта Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Порошенка допитували про здачу Криму. Експрезидент вже дав свідчення, де також висловився і про "легітимного".

Крім нього в якості свідка виступив й колишній прем'єр Арсеній Яценюк.

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