Не кожному таке по кишені

Віце-спікер Верховної Ради, депутат від ВО «Батьківщина» Олена Кондратюк привернула до себе увагу люксовим аксесуаром у стінах парламенту

Політик з'явилася в Раду в строгому чорному платті з модним аксесуаром від італійського бренду. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Ганна Стешенко з посиланням на знімок фотографа Яна Доброносова.

На фото на Кондртюк можна побачити елегантний чорний ремінь від італійського бренду Salvatore Ferragamo. Такий аксесуар буде по кишені далеко не всім українським модницям, адже вартість ремінця становить близько 12 тисяч гривень.

«Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк. Чорне плаття підкреслює ремінь — модель Gancini італійського бренду Salvatore Ferragamo. Такий в мережі хоч зараз можна купити за трохи менше 12 тисяч гривень…Не сперечаюся, красиво і, безсумнівно, елегантно», - написала у своєму пості Стешенко.

У свою чергу, українці почали обговорювати доречність такого дорогого аксесуару в Раді.

«Хороший зашморг може вийти», «Може собі дозволити», «І головне не дорого», «Героям слава)) Все заради українського народу))», «Застібка на наручники схожа», «Одним словом – тераріум», «їхні діти сходять з розуму від того, що їм нема чого більше хотіти», «може це і бренд, але схожа на жандарма», - пишуть люди.

У той же час, в коментарях зазначили, що до роботи в Раді Кондратюк довгі роки займалася бізнесом.

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