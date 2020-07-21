Стало відомо, що думає Володимир Зеленський про відновлення водопостачання в Крим

Про позицію президента України повідомив нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Відповідне повідомлення з'явилося в Фейсбуці нардепа.

Яременко повідомив, що він запитав президента, що він думає про відновлення водопостачання в окупований Крим.

"Я проти", – лаконічно Зеленський відповів президент",– каже нардеп.

Також у коментарях депутат відповів на запитання користувача мережі, чи питав він у президента думку щодо артистів, які виступають в окупованому Криму:

"Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента", – заявив політик.

Раніше ми писали, що у Росії придумали, як забезпечити Крим водою.

Про це заявив голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

Міноборони Росії побудує тимчасовий трубопровід для забезпечення Криму прісною водою. Він буде перекидати 60 тис. кубометрів на добу з Білогірського району Сімферополь,

"Вчора сюди прилітав Дмитро Віталійович Булгаков (спеціаліст з тилового забезпечення) і команда Міноборони. Ми ногами пройшли всю трасу перекидання води з допомогою тимчасового водогону в Сімферопольське водосховище з Тайганського", – розповів Аксенов.

Також він зазначив, що в трьох основних водосховищах для постачання Сімферополя залишилося води на 110 днів.

Крім того, влада Криму не справляються з подачею питної води в житлові будинки Про це повідомляють користувачі мережі.

Наприклад, Євген Ковальський на своїй сторінці в facebook написав, що замість води з крана тече іржава рідина, а сам водогін забивається мулом і піском.

«Ось така вода в наших трубопроводах Сімферополя. Чистимо сітчастий фільтр в індивідуальному тепловому пункті. Жителі мікрорайону 'Жигуліна роща' масово скаржаться на якість води з кранів», - написав кримчанин.

Нагадаємо, РФ може започаткувати новий конфлікт з Україною, переговори провалилися: "плюнули ворога в обличчя".

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".