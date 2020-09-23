Президент України Володимир Зеленський закликає самопроголошену владу Білорусі провести повторні вибори президента
Крім того, він додав - якщо ж протест програє Олександру Лукашенку і той залишиться президентом, то Білорусь чекають трагічні наслідки.
Про це заявив Зеленський в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.
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За словами Зеленського, протести в Білорусі викликали найбільшу політичну кризу в країні за час її незалежності.
"Така криза впливає не тільки на сусідні з Білоруссю країни. Події там вже мають наслідки для Європи. Ми бачимо, що виникла найбільша політична криза за всі роки незалежності Білорусі. Він також пов'язаний з економічною і соціальною кризами, які вже дозріли і виявляють наслідки", - упевнений Зеленський.
Також Зеленський переконаний, що в разі програшу протесту Білорусь чекає масовий відтік населення і збільшення числа біженців в сусідніх країнах. Президент упевнений, що число громадян, які захочуть виїхати, буде обчислюватися сотнями тисяч.
"Якщо сценарій буде негативним, це означає щонайменше сотні тисяч біженців з Білорусі до країн Європи",- попередив президент України.
Зеленський закликав Лукашенка та інших кандидатів не боятися нових і чесних виборів, а також вести діалог з суспільством.
Нагадаємо, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима.
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