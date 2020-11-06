Відеоблогер Сергій Корнак розповів про те, що зробив український президент Володимир Зеленський за свої 1,5 роки правління

Корнак сказав про те, що ще перед початком правління рейтинг довіри у Зеленського досяг 73%, але тепер ця цифра значно знизилася.

Про це Сергій Корнак повідомляє на своєму каналі в YouTube.

Блогер заявив, що такої сильної підтримки не було ще ні в одного глави, а ось у Зеленського вона величезна. За словами Корнака, з головним кріслом країни Володимир Зеленський отримав слуг народу і ще 254 народних депутатів.

Крім того, згадав Сергій Корнак і колишнього главу держави Петра Порошенка, який не налагодив мир в Україні, а точніше, на Донбасі.

"Порошенко обирався в першому турі, але тоді нас всіх надурили, тому що треба, щоб війна пройшла. Ми всі повірили і проголосували за Порошенка, тому що він – сильний, харизматичний лідер. Він цю війну розігнав ще більше", - сказав відеоблогер.

Корнак також уточнив, що українці голосували проти Петра Порошенка, але вони віддавали свої голоси за Володимира Зеленського через те, що у того була хороша передвиборча кампанія. Однак, за словами блогера, Зеленський не виконав 26 пунктів, які були написані у нього в програмі.

"Боротьба з коронавірусом - це чистий провал, тому що ця хвороба – нестрашна", - підкреслив блогер.

Не дивлячись на те, що рейтинг довіри Володимира Зеленського перед прийняттям присяги на роль президента становив 73%, зараз цієї цифри вже немає. За словами блогера, всі говорять зараз, що Зеленському нібито довіряють 40% громадян, але Корнак цьому не вірить.

"Нам ліплять, що зараз рейтинг президента високий - 40%. Я в це не вірю, ці слова тільки для президента Зеленського. Що він хорошого зробив? Я поки бачу велику кількість мінусів і плюси в них розчинилися, це просто смішно", - додав в кінці Сергій Корнак.

Нагадаємо, що блогер і підприємець Сергій Корнак розповів про результати виборів у партії ОПЗЖ.

Як повідомляла Politeka, блогер Сергій Корнак прокоментував прийняття бюджету на наступний рік.

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