Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко попрощався зі своєю тещою, яка померла після захворювання на коронавірус

Як передає Politeka , про це Порошенко написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, лідер "Євросолідарності" подякував всім за пітримку та опублікував фото з похорон матері Марини Порошенко - Людмили Миколаївни.

"Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне. Вічна пам'ять..." - написав Порошенко.

На опублікованих світлинах можна побачити, що на церемонії прощання були присутні лише найближчі рідні матері Марини Порошенко.