Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко попрощався зі своєю тещою, яка померла після захворювання на коронавірус
Як передає Politeka, про це Порошенко написав на своїй сторінці в соцмережі.
Так, лідер "Євросолідарності" подякував всім за пітримку та опублікував фото з похорон матері Марини Порошенко - Людмили Миколаївни.

"Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне. Вічна пам'ять..." - написав Порошенко.

На опублікованих світлинах можна побачити, що на церемонії прощання були присутні лише найближчі рідні матері Марини Порошенко.

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 10 листопада, померла матір колишньої першої леді Марини Порошенко.

Також Порошенко розповів, що цьогоріч вони із дружиною осиротіли - у червні помер його батько, а в липні - батько Марини.

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Слід також зазначити, що раніше в ефірі одного з політичних токшоу Порошенко емоційно коментував ситуацію з коронавірусом в Україні, зазначивши, що зараз від цієї хвороби помирає його теща.

Нагадаємо, Порошенка розкритикували за нову заяву щодо Донбасу: "провокує і підбиває військових до...".

Як повідомляла Politeka, Порошенко відзначився дивним зверненням до українських військових.

Також Politeka писала, що дружина Порошенка вирішила навести "порядок" у Києві, українці обурюються.