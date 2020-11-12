Раніше повідомлялось, що у вівторок, 10 листопада, померла матір колишньої першої леді Марини Порошенко.
Також Порошенко розповів, що цьогоріч вони із дружиною осиротіли - у червні помер його батько, а в липні - батько Марини.
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Слід також зазначити, що раніше в ефірі одного з політичних токшоу Порошенко емоційно коментував ситуацію з коронавірусом в Україні, зазначивши, що зараз від цієї хвороби помирає його теща.
Нагадаємо, Порошенка розкритикували за нову заяву щодо Донбасу: "провокує і підбиває військових до...".
Як повідомляла Politeka, Порошенко відзначився дивним зверненням до українських військових.
Також Politeka писала, що дружина Порошенка вирішила навести "порядок" у Києві, українці обурюються.