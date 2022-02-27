Україна і Росія домовилася про переговори на річці Прип'ять на кордоні з Білоруссю, але вони до цього моменту не пройшли.

Як пише Politeka.net, Росія і Україна на четвертий день війни домовилася почати переговори на річці Прип'ять (кордон України та Білорусі). Як стало відомо, до цього моменту вони не пройшли. Прес-секретар Володимира Зеленського повідомив, чому вони ще не пройшли.

"Це обумовлено дуже складною логістикою і необхідністю вжити заходів безпеки для делегації України.

Про це заявив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

За його словами, на даному етапі буде працювати передова делегація, яка повинна визначити умови ходу подальших переговорів", - було повідомлено в тг-каналі "Україна зараз".

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