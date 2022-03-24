Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО надати нашій державі військову допомогу в обсягах, які дадуть змогу українській армії протистояти військовому арсеналу Російської Федерації.

Про це йдеться на Офіційному сайті Президента України.

Зеленський наголосив, що українська армія вже місяць протистоїть вторгненню РФ у нерівних умовах. Наслідком російської переваги є численні жертви, зокрема й серед мирного населення України.

«Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал. Руйнує все живе, будь-які обʼєкти – від житлових будинків до церков, від складів із їжею до університетів, від мостів до лікарень», – сказав Президент.

Він нагадав, що Україна зверталася до НАТО з проханням закрити небо для російської військової авіації або надати літаки.

«Ви маєте тисячі бойових літаків! Але нам поки що не дали жодного. Ми зверталися по танки, щоб ми могли деблокувати наші міста, які зараз гинуть, – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та інші. Міста, у яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей, штучно створює голод – ні води, ні їжі, нічого немає там. Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток, один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати. Але ми не маємо поки що ясної відповіді. Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський записав нове відеозвернення, війна триває вже місяць: «Я прошу вас…».

Також повідомлялось, що російські олігархи вкрай незадоволені санкціями і шукають можливості зупинити президента Путіна.

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