Такі дані розвідки, озвучені Міністерством оборони Британії, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Міністерства у Twitter.

"Брак матеріально-технічного забезпечення посилюється триваючою відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.

Найбільших успіхів путінська армія домоглася на півдні в районі Маріуполя, де бойові дії тривають, оскільки Росія намагається захопити порт.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що дозволяв українським військовим покинути Маріуполь, але вони відмовилися.

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"Я розмовляв з цими хлопцями. Я їм теж говорив: "Я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти — і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Зробіть".

танк ВСУ, Маріуполь

Я їм дав це право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не кинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: в місті валяються трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи - їх ніхто не прибирає - російських солдатів і громадян України, всіх... А наші військові не готові залишити навіть мертвих військових. Вийти і десь поховати, закопати, як сміття — вони не готові. Причому не офіцерів, а всіх. Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу.

Також Politeka писала, що в МВС України попередили про те, що ворог змінює стратегію-ракетних ударів стане більше.

Крім того Politeka.net повідомляла з посиланням на нові дані Генштабу ЗСУ, що втрати окупантів продовжують зростати.