У парламенті Канади підтримали введення безвізового режиму для українців, які тікають з країни після російського вторгнення.

Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною. Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, стало відомо, що депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали введення безвізового режиму з Україною. Звіт пропонує "ввести безвізовий режим поїздок з України до Канади, в тому числі шляхом швидкої видачі електронного дозволу на в'їзд (eTA)".

Депутати також рекомендують уряду "збільшити кількість персоналу, щоб затримки в прийомі мігрантів не стали ще довшими через діючу гуманітарну кризу".

Рішення про безвізовий режим входить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку і звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.

У Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, однак вони повинні отримати візу, перш ніж вирушати в цю країну. Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які залишили країну через російське вторгнення.

Нагадаємо, Українцям безкоштовно передадуть продукти: хто зможе отримати і як організують роздачу.

Як повідомляла Politeka, "Ще тиждень...": Арестович розповів про активну фазу бойових дій в Україні.

Також Politeka писала, що Путін відправив мародерів замість солдатів: окупанти хваляться дружинам награбованим, нове аудіо.