Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною. Про це повідомляє "Європейська правда".
Так, стало відомо, що депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали введення безвізового режиму з Україною. Звіт пропонує "ввести безвізовий режим поїздок з України до Канади, в тому числі шляхом швидкої видачі електронного дозволу на в'їзд (eTA)".
Депутати також рекомендують уряду "збільшити кількість персоналу, щоб затримки в прийомі мігрантів не стали ще довшими через діючу гуманітарну кризу".
Рішення про безвізовий режим входить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку і звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.
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У Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, однак вони повинні отримати візу, перш ніж вирушати в цю країну. Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які залишили країну через російське вторгнення.
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