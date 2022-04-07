Британська оборонна розвідка вважає, що російська армія зосередила зусилля на наступі на сході України, але відчуває проблеми з нестачею припасів і особового складу. Про це повідомляється в оприлюднених даних розвідки Міністерства оборони Великобританії щодо ситуації в Україні станом на 7 квітня

Розвиток наступальних операцій на Сході України є основним напрямком діяльності російських збройних сил. Російська артилерія і авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

танки, окупанти, війна

Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, швидше за все, спрямовані на те, щоб знизити здатність українських Збройних сил поповнювати запаси і посилити тиск на українську владу.

Незважаючи на переорієнтацію сил і засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу і нестачею припасів і особового складу.

Популярні новини зараз

"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці

Штурм росіян на Луганщині провалився: скільки танків і літаків знищили за добу

Доведеться вибирати: у США розповіли, як заженуть Росію в глухий кут

Командир фрегата, з якого ракетами "утюжать" Україну, опинився з Вінниччини: фото та особисті дані

"Путін забрав у мене найрідніше": у родині ведучого Біднякова трапилася трагедія
Показати ще

Нагадаємо, Її впізнали з манікюру з сердечком: історія Ірини з Бучі, фото якої облетіло весь світ.

Як повідомляла Politeka, Звірства росіян у Бучі були не випадковими, з'явилися подробиці: "Стали частиною чіткої стратегії".

Також Politeka писала, що Окупанти відзначили награбоване в Україні на дискотеці в Білорусі, відео: "Одночасно - бридко і гидко".