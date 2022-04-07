Британська оборонна розвідка вважає, що російська армія зосередила зусилля на наступі на сході України, але відчуває проблеми з нестачею припасів і особового складу. Про це повідомляється в оприлюднених даних розвідки Міністерства оборони Великобританії щодо ситуації в Україні станом на 7 квітня

Розвиток наступальних операцій на Сході України є основним напрямком діяльності російських збройних сил. Російська артилерія і авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, швидше за все, спрямовані на те, щоб знизити здатність українських Збройних сил поповнювати запаси і посилити тиск на українську владу.

Незважаючи на переорієнтацію сил і засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу і нестачею припасів і особового складу.

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