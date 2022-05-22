Президент Польщі Анджей Дуда виступив перед українським народом у будівлі Верховної Ради.

Головні тези того, що сказав польський лідер у парламенті:

Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Дуда заявив, що на власні очі бачив звірства, як чинили російські нелюди у Бородянці, Бучі та Ірпені, що на Київщині. Розплата за все це – Міжнародний трибунал.

Також він звернувся до світових лідерів: "Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, які були раніше, панове президенти і прем'єри"

Дуда також пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Президент Польщі подякував українцям за опір, відвагу, яку наші захисники проявляють під час захисту України. Він підкреслив, що українці у Польщі – не біженці, а гості.

Дуда зазначив, що з огляду на дружні взаємини між Варшавою і Києвом, які особливо проявилися в умовах повномасштабної війни Росії проти України, настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею.

"Настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців", – сказав польський президент.

За його словами, російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою.

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