Президент Польщі Анджей Дуда виступив перед українським народом у будівлі Верховної Ради.
Головні тези того, що сказав польський лідер у парламенті:
Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Дуда заявив, що на власні очі бачив звірства, як чинили російські нелюди у Бородянці, Бучі та Ірпені, що на Київщині. Розплата за все це – Міжнародний трибунал.
Також він звернувся до світових лідерів: "Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, які були раніше, панове президенти і прем'єри"
Дуда також пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.
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Президент Польщі подякував українцям за опір, відвагу, яку наші захисники проявляють під час захисту України. Він підкреслив, що українці у Польщі – не біженці, а гості.
Дуда зазначив, що з огляду на дружні взаємини між Варшавою і Києвом, які особливо проявилися в умовах повномасштабної війни Росії проти України, настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею.
"Настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців", – сказав польський президент.
За його словами, російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою.
Нагадаємо, Зеленський заявив про неприпустимість компромісів між Європою і Росією.
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