7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали безпрецедентну транскордонну атаку на Ізраїль, яка включала захоплення цивільних заручників на музичному фестивалі.

Ізраїльські лідери заявляють, що не хочуть війни в Лівані, але їхня країна готова до будь-якого сценарію.

Ізраїль "готовий до дуже інтенсивної операції", заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху під час візиту на ліванський кордон минулого місяця. Міністр оборони Йоав Галлант пригрозив повернути Ліван «у кам'яний вік».

Однак за позуванням ховаються побоювання в Ізраїлі, що його солдати перевантажені, а його ресурси виснажені після найтривалішої війни країни за десятиліття.

Дев'ять місяців атак проти ХАМАС у секторі Газа не знищили угруповання, а політично налаштований Нетаньяху ще не намітив стратегії виходу.

Експерти попереджають, що в Лівані Ізраїль зіткнеться з більшим, краще озброєним і професійним противником , а також із загрозою ще глибшого військового застою.

Стверджується, що війна між Ізраїлем та Ліваном буде катастрофою для обох сторін.

Після публікації минулого місяця кадрів із безпілотника в порту ізраїльського міста Хайфа лідер «Хезболли» Хасан Насралла попередив про війну «без правил та меж».

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац опублікував на X: «Насралл, якщо ти не припиниш погрози та насильства і не відступиш до річки Літані, тебе вважатимуть руйнівником Лівану».

Однак ізраїльське вторгнення до Лівану може виявитися «пасткою», яка втягує Ізраїль у ще одну виснажливу війну без будь-якого фіналу, вважає Гузанські.

"В Ізраїлі існує хибне переконання, що війна там може бути закінчена за кілька днів або тижнів", - сказав він.

Руйнівні події в Лівані також посилять міжнародний тиск на Ізраїль та загострять напруженість у відносинах із Вашингтоном.

Минулого місяця Нетаньяху заявив, що відбулося «різке зниження постачання зброї зі США до Ізраїлю», і що відтоді було поставлено лише «невелику кількість» — заяву, яку американські офіційні особи рішуче спростували.

Джерело: washingtonpost .

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