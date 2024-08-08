Представник Трампа заявив, що не знає, чи є нападки, які посилаються на расу чи стать Харріс, «забороненими», але додав, що Трамп їх не робить.

Навіть прихильники Дональда Трампа відчувають, що його несподівано чекає складніша гонка.

Коли колишній президент обрушився з критикою на Камалу Харріс у штаті Північна Кароліна, що коливається, в якийсь момент назвавши її «радикальною лівою божевільною», віддані фанати визнали, що те, що було сонним змаганням, раптово перетворилося на щось зовсім інше.

Трамп має деякі причини для занепокоєння. Харріс, після того як Байден підтримав її як кандидата на посаду лідера Демократичної партії, останніми днями побачила підйом у опитуваннях порівняно з відстаючими результатами Байдена, зокрема серед незалежних виборців, кольорових людей та жінок, а також серед інших критичних виборчих блоків.

«Тепер, – сказав Брайсон Девіс, 18-річний житель Стейтсвілля, – він змагається з кимось компетентним. Камала, ймовірно, буде трохи палкішою, ніж Джо».

Або, як висловився Кастільйо, «той факт, що вона не страждає від старості… це напевно дасть їй величезний приріст прямо зараз. Вона може казати. Вона може сміятися, очевидно.

Для колишнього президента сходження Харріса було лише новим запрошенням до боротьби — і натовп його проковтнув. Вони тріумфували, коли він визнав, що «не буде милим» стосовно Харріса, незважаючи на те, що він сказав, що «став милим» після замаху 13 липня.

Трамп був обурений освітленням Харріс після того, як демократи згуртувалися навколо неї з неділі, наполягаючи на тому, що чисельність його прихильників все одно більша.

Передбачаючи, що можливі дебати Трампа і Харріс схилять виборців на користь Трампа, Джо Уоллі з Мурсвілла визнала, що тепер гонка видається більш напруженою, «бо має імпульс».

Джерело: politico .

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