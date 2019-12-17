Нікітюк забула про сором і показала ідеальні форми в білосніжній білизні

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на нових відео і фото свій відпочинок після зйомок у відомому шоу, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Цього разу Никитюк забула про сором і показала ідеальні форми в білосніжній білизні. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Шиканула.. пожила у готелі, патчі спробувала.. мм смачно😆😆😆», – жартівливо зазначає Никитюк під новим постом.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«І вайфай мабуть є?», «Лакшері життя вона інша😂», «Шикарна 😍», «Лесічка,ти супер!Я тебе обожнюю!!🙌», «Хочу бути Вашим Шеф-кухарем 🤝💣🚀», «Ваше почуття гумору👌», «Патчі хороші? А то корейські так собі😂», «А в інших місцях ніби не шикуете 😄», «Патчі для звуження очей? )) 😻», «Ти шо, патчі їла??))), «Прикольна жарт: "патчі спробувала" ))) чоловіки в подиві🙂🙂🙂», «Про у мене теж такі, тільки чорні 😘 Красуня, як завжди❤️».

Раніше зірка також вирішила показати цілу серію відео з відпочинку, на який нещодавно вирушила. Сама артистка відправилася на відпочинок в Китай, де активно подорожує і милується пам'ятками, проте це не заважає їй показувати яскраві знімки в Instagram.

«Принцеса Китаю Луся і Дегустація голови качки 😂 # china #food # багиняламината # лесялесичка», – жартівливо коментує серію яскравих кадрів в Instagram Никитюк.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Дуже смішно, обіс*ать коліна просто 😂😂😂», «Блін, Леся – їси вкусняшки і не поправляєшся. Пались – що за фокуси?) Магія?)) 😉», «Да уж.. Жінкам не звикати чоловічі мізки виїдати.. Певний досвід помітний..😂😂😂😂👍😎», «Ну звичайно коли варять голову отрубывают дзьоб.», «Дааа😂я аж розплакалася з виразу твого обличчя на кожну деталь яку ти пробывала😁», «Цілеспрямований качур! 🔥».

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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