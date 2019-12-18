Екс-солістка ВІА Гра Тетяна Котова вирішила показати все й одразу...

На новому опублікованому знімку артистка позує у спортивній білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Напівпрозорі топ і труси білого кольору так ефектно "обвили" пишні форми Котової, що публіка в мережі просто "збожеволіла" від побаченого. Кожен другий користувач, навперебій, поспішає повідомити артистці про те, що а) він її хоче, б) що вона "неймовірна".

Ще б пак - пишногруда блондинка - володарка видатних форм, та одні пишні локони її зачіски чого варті... Як би там не було, публіка задоволена і зовсім не вважає, що виконавиця перебільшує з відвертими фото.

«Відверті фотографії – наскільки це красиво? Для мене такі знімки – ціле мистецтво! Адже «напівголі» фотографії можуть бути естетикою, якщо:

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- залишаються загадковими і таємничими, а не відкривають все й одразу «напоказ»…», - і так далі за списком пише артистка.

Шанувальники відповідають:

«Я думаю, що ви неймовірно красива!!!👌»

«Ууууооооооооооооооохххххх😍😍😍😍😍😍😍»

«Дівчина на фото просто шикарна. Фотки дуже гарні і не вульгарні👍»

«Навіть зовсім голе тіло можна зняти так, що це буде мистецтвом, і зовсім не буде виглядати пошло»

«Я теж вважаю , що напівголе фото в якому немає ніякого натяку на вульгарність , це красиво»

Нагадаємо також, нинішня участниця ВІА Гра зважилася на сміливе фото.

Співачка Ольга Меганська показала себе в трусиках і чорних панчохах.

Дівчина вирішила зробити типове селфі біля дзеркала – на ній чорне вбрання, топ або щось в цьому роді, нижня білизна «з високою талією» і чорні колготи. Артистка, схоже, що зробила знімок в гримерці, її волосся акуратно укладене, на віках знаменита стрілка а-ля «цариця Клеопатра»:

«Макіяж Клеопатри… Мені йде?⠀

До речі, у планах перейти повністю на етичну косметику. Буду користуватися старою поки…», - підписала артистка фото.

Шанувальники в захваті:

«💥 Йде, Оленька, йде 💐»

«Безумовно ! Тут чимось на Олену Темникову схожа )👍🔥»

«Чудова зовнішність 😍 😊 👋»

«😍😍😍Божественна краса 😘»

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.