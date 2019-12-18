Демі Роуз щодня "підгодовує" усіх любителів екстра-відвертих кадрів у мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої британки.

Так на новому опублікованому кадрі дівчина навіть трохи здивувала публіку у мережі - завжди просто кричущі і мега-відверті наряди або їх відсутність, а тепер артистка раптом показалася в одязі під горло. Але без пікантного забарвлення фото, звичайно ж, не обійшлося.

Вся в стразах модель позувала з відносно скромним макіяжем, волосся вона уклала назад, а її тілесного кольору вбрання "обвило" пишні форми знаменитості.

Шанувальники, здається, просто чекають, і щонайменше раз-два на день, від артистки таких публікацій - численна армія фанатів дівчини завжди "напоготові", так би мовити. Люди пишуть під фото різне, в основному, що Демі просто прекрасна.

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

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