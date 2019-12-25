Алла Пугачова повинна з'явитися в програмі "Новорічна ніч на Першому каналі"

За чутками, примадонна російської естради виступить з такими співаками, як: Сергій Лазарєв, Діма Білан, Микола Басков, Філіп Кіркоров, які за неофіційними даними є представниками нетрадиційної орієнтації, іта іншими зірками.

Однак глядачі незадоволені тим, що їх з екранів будуть вітати зазначені артисти. Багато хто в соцмережах висловлюють своє обурення, пише сайт Дні.ру .

Люди висміюють продюсера Костянтина Ернста, який запросив 70-річну співачку "потрясти своїми мощами".

В соцмережах просять дати дорогу молодим талантам, адже музика "заїжджених" артистів публіці не подобається.

Співаків старої закалки називають "обрюзгшими" і "подурнівшими".

До того ж, як би не молодилась 70-річна Пугачова, вона все одно вже набридла глядачеві. Крім того, росіяни проти того, щоб артистка з'являлася перед зверненням президента, отримавши за це десятки мільйонів рублів.

Також у соцмережах розповіли, що їм набридли співаки нетрадиційної орієнтації, які всю новорічну ніч будуть вдавати з себе "дамських" угодників. Народ впевнений - "Перший канал" взяла в оборот гей-мафія, яка не пускає на екран прихильників традиційної любові. А Пугачова при цьому стала їх королевою і "править балом".

Софію Ротару також критикують за повернення в Росію.

Нагадаємо, "Перший канал" поки не коментує інформацію, що Пугачова візьме участь у "Блакитному вогнику", але журналісти стверджують - вона там буде.

Керівництво телеканалу в особі Костянтина Ернста, якому, Алла Пугачова вирішила, мабуть, "догодити", тримає подробиці зйомок у повній секретності.

Швидше за все, Костянтин Ернст заплатить Аллі Пугачовій десятки мільйонів рублів, оскільки цей виступ стане ексклюзивним.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ в Росії розв'язали скандал між примадонною російської естради Аллою Пугачовою та українською співачкою Софією Ротару.

Пугачова у цьому році не буде виступати в ефірі новорічних програм, а її почесне місце займе українська співачка Софія Ротару.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.