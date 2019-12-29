Відома українська телеведуча Елена-Крістіна Лебідь, наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка, показала ролик з відпочинку

На відео Христина в легкій сукні з відкритими плечима. Вона зайшла в морську воду і покружляла в ній, при цьому платті приподнялось від цього. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я і Сніговик. Тропічна версія, що піднімає настрій. Свято наближається", - написала Крістіна.

Фанати встигли написати кілька коментарів під відео:

"Яка краса . Дуже чекаємо на новий сезон, в Москві є така передача вашому, теж дуже екстремально, але ваша передача шоу вау", "Мені щось на море захотілося. Ви така красива, Христина)", "Просто супер, дякую, що даруєте гарний настрій", "Ви така позитивна. приємного відпочинку!", "Навіть настрій піднявся!", "Не, ну в таку тропічну версію я б пірнула", "Можна мені так?)".

Раніше ми повідомляли, що молода коханка Розенко налякала зовнішнім виглядом в купальнику.

Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка, телеведуча Олена-Крістіна Лебідь похвалилася фото в купальнику і нарвалася на критику.

На знімку дівчина позує на пляжі в одній з жарких країн. На ній надітий бірюзовий купальник, а особа приховали сонцезахисні окуляри.

«Фотка з назвою: «Да видихни вже! Це не галлюны! Це РЕАЛЬНО ВІДПУСТКУ!»☀️⛱⛵️🤩🤩🤩"» - підписала знімок вона.

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли фото.

В коментарях більшість відзначили, що Христина дуже худа і побажали їй трохи набрати ваги. Однак виявилися і такі, хто захопився фігурою телеведучої.

"Сорі, але можна тебе погодувати?", "Дуже худа, потрібно трохи поправитися. Вже черезчур», «Кріс, ну це вже анарексия якась( бережи себе, і хорошого відпочинку», «Чого ти така худаяя???».

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