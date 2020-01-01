Українська група "ВІА Гра" привітала своїх шанувальників з Новим роком

Учасниці групи Еріка Герцер, Уляна Синецька і Ольга Меганська записали відповідне відеозвернення в Instagram, передає Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах троє красунь постали в розкішних образах - на них були надіті короткі топи і міні-спідниці. Наряди підкреслювали всі достоїнства красунь - пишні груди і тонкі талії. Від їх краси не можна встояти.

На відео дівчата привітали шанувальників, в кінці посилаючи повітряні поцілунки.

"З Новим роком! 💕 Спасибі, що були з нами в цьому році, підтримували. У 2020 будемо радувати вас частіше 🎁", - йдеться в пості.

Пост за 16 годин зібрав майже 13 тисяч лайків та багато коментарів. В основному, користувачі мережі також привітали артисток.

"Уляна най най❤️", "Спасибі!З новим роком!", "🔥з Новим роком!!!..💥💥💥", "З Новим роком 🍾", "З Новим роком ! Мир Вашому дому - Чистого неба, неба над головою, Здоров'я Вам Нових висот в шоубіз 👍🎄🍷😘🙌", "З Новим Роком!!!🎄🎄🎄💖", "Ми теж дуже любимо вас💗💗💗💗 з новим роком😊😊😊", "стільки років вже,як у Еріки все ще такий акцент зберігся", "Які гарні💖❤️", "Эричко, улюблена дівчинка!", "Такі красиві 👍😍🤗😘", "Молодці красуні", "Еріку я пам'ятаю з самого початку переглядаю як вона заспівала "опять метель" 😍🔥 це просто не реально журі були просто в шоці від цього 🔞 ти найкрасивіша найсе**уальніша дівчина 🤣💛💛", "Ви кращі😚😚😚", - написали коментатори.

Нагадаємо, на офіційній сторінці гурту "ВІА Гра" в Instagram з'явилося відверте фото однієї з солісток.

Так, співачка Ольга Меганська з'явилася в красивому мереживому топі, який підкреслив її пишні груди.

Також на дівчині були штани кольору какао.

Зірка дивилася в камеру і мило посміхалася. Волосся співачки легло легкою хвилею. Дівчина нагнула голову вбік, роблячи образ витонченішим, від цього стає гаряче.

Раніше ми писали, що Еріка Герцег була в напівпрозорому вбранні.

Так, на фото артистка буквально "рве на собі одяг" - кадр зі зйомок кліпу на пісню "Просто мені по серцю".

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